Maria Voevod, o elevă de nota 10 la școală, dar și o artistă de premiul I la festivalurile de folclor (II)

Partea I a interviului îl găsiți aici.

La doar 16 ani, Maria Voevod, din Coaș, a adunat în palmaresul artistic mai multe premii la festivaluri de folclor din țară, din postura de solistă vocală. A fost premiată și la concursuri muzicale unde a participat la secțiunea oboi. De asemenea, are la activ mai multe apariții în emisiuni televizate. Maria Voevod este conștiincioasă și pe plan educațional, dovadă că a finalizat clasa a IX-a, la Colegiul de Arte din Baia Mare, cu media 10. În prezent, Maria studiază muzică, la specializarea oboi și face pian secundar. De asemenea, urmează cursuri de canto, „folclorul fiind o parte importantă a identității mele muzicale”, după cum mărturisește adolescenta.

R: De-a lungul anilor, știu că ai fost prezentă și în emisiuni televizate, importante. Care emisiune și-a pus mai mult amprenta pe personalitatea ta artistică?

M.V.: Am avut onoarea de a fi invitată în mai multe emisiuni difuzate la TVR, Maramureș TV, Hora TV. Printre cele mai dragi apariții se numără emisiunile „Drag de România mea”, realizată de Fuego, „Tezaur Folcloric” și ,,Iată vin colindători” de Iuliana Tudor, unde am simțit emoția scenei și respectul față de muzica tradițională. De asemenea, am participat la „Vedeta Populară”, unde l-am susținut pe colegul meu, Daniel Breban, alături de grupul nostru vocal „Buciumul”, coordonat de profesoara Angela Buciu. În cadrul acestei emisiuni „Vedeta Populară” am fost sprijinite de către fiica doamnei profesoare căreia îi mulțumim. Aceste experiențe m-au format și mi-au dat încredere în mine.

R: Cum se împacă pasiunea pentru interpretarea vocală cu studiul oboiului?

M.V.: Cele două se completează în mod armonios. În cazul meu, cele două nu doar că se împacă, ci se și susțin reciproc. Oboiul m-a învățat disciplina, controlul respirației, rigoarea tehnică – toate esențiale și în cânt. Iar vocea, prin emoție și expresivitate, mă ajută să simt mai profund și partea instrumentală. Sunt două laturi ale aceleiași iubiri pentru muzică. Fie cu vocea, fie la oboi, mă exprim cu de­să­vârșire și simt că una o îmbogățește pe cealaltă.

R: Cum de ai ales să te perfecționezi muzical la un instrument de suflat?

M.V.: Am simțit o atracție pentru oboi datorită sunetului său cald și emoționant. Alegerea acestui instrument a fost și o decizie rațională, pentru că îmi oferă noi oportunități, o tehnică bine pusă la punct și o înțelegere mai profundă a muzicii. Oboiul m-a ajutat să mă dezvolt nu doar ca instrumentist, ci și ca interpret vocal.

R: Știu că ai adunat rezultate frumoase și la oboi.

M.V.: Da, am obținut, Premiul II la „Viva la Musica” din Zalău și Premiul I la „Armonii Muzicale” din Baia Mare. Pentru mine, aceste realizări sunt dovada că munca dă roade și că perseverența contează. Mă bucur pentru aceste rezultate, fiindcă studiul la oboi l-am început doar din clasa a VII-a, deoarece am învățat până atunci la școala generală din satul meu natal Coaș.

R: Obișnuiești să cânți și pricesne. Cine te-a încurajat pe această linie?

M.V: Pricesnele și colindele îmi reflectă credința și recunoștința față de Dumnezeu pentru darul primit. Familia mea, dirijorul de la Corul Românașul din Coaș, din care fac parte, Călin Andreica și părintele Dumitru Fărcaș m-au încurajat și susținut. Îmi plac foarte mult să le interpretez, deoarece trăirile sunt profunde și pline de emoții.

R: Ce loc ocupă credința în viața ta?

M.V.: În toate momentele importante din viața mea, m-am sprijinit de credință. Aceasta este fundamentul meu. Fără Dumnezeu nu putem face nimic și rămân recunoscătoare pentru tot ce primesc. În fiecare pas pe care îl fac, în fiecare cântec pe care îl cânt, știu că harul vine de sus. Credința mă face să privesc viața cu mai multă înțelepciune și smerenie.

R: Cum ți-ai propus să îți petreci vacanța?

M.V.: Vacanța este un prilej de relaxare, dar și de repetiții. Îmi doresc să petrec timp cu familia, să călătoresc, să citesc și, bineînțeles, să cânt. Încerc să echilibrez odihna cu activitatea artistică, pentru că muzica face parte din mine. Totodată, îmi ajut părinții la treburile gospodărești.

R: Ce alte pasiuni ai?

M.V.: Îmi place să scriu, să citesc și să fiu în natură. Îmi oferă liniște și inspirație. Îmi plac activitățile care implică creativitate și suflet. Împreună cu bunica mea cos costume populare și îmi fac zgărdane când am timp liber. Bunicile mele au grijă să îmbrac cele mai frumoase costume din zona Maramureșului Istoric și zona Chioarului, cărora le mulțumesc din toată inima.

R: Cu ce gânduri vei începe noul an școlar?

M.V.: Voi începe noul an cu gândul de a învăța, de a evolua și a performa pentru a-mi îndeplini visul, deoarece pe viitor îmi doresc să urmez Academia de Muzică. Mulțumesc pentru această oportunitate de a-mi spune povestea. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru talantul pe care mi l-a dăruit și familiei mele dragi pentru toată susținerea.