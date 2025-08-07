Microbuz școlar pentru copiii din comunitatea Pirita

Asociația Pirita Children a cumpărat un microbuz școlar dedicat copiilor din categoriile vulnerabile și l-a donat Direcției de Asistență Socială Baia Mare, care va asigura șoferul și combustibilul necesar pentru transportul copiilor din cea mai marginalizată comunitate săracă din oraș.

„Încă un microbuz școlar va facilita transportul copiilor din comunitatea Pirita, începând cu anul școlar 2025-2026. Acesta vine în completarea celor 3 microbuze școlare, cu care reușim în prezent să asigurăm transportul gratuit pentru copiii preșcolari și școlari, înspre unitățile de învățământ, centrele Direcției de Asistență Socială și retur. Mai exact, 65 de copii din zona Pirită vor beneficia de transport în anul școlar care va începe în toamnă” – au explicat oficialii DAS.

În ultimii ani, Direcția de Asistență Socială împreună cu Asociația Pirita Children au fost gazdele a circa 100 de tineri voluntari americani, care s-au implicat în activitățile cu copiii și tinerii din comunită­țile vulnerabile din municipiu.

În acest context, cea mai mare parte din suma necesară achiziționării microbuzului școlar a venit, ca donație, din partea Asociației HXP- Humanitarian Experience. De asemenea, parteneriatul dintre Direcția de Asistență Socială Baia Mare și Asociația Pirita Children pentru obținerea sumei de 30.000 euro, necesară achiziționării autoturismului, a fost posibilă și datorită implicării Asociației Love2share și donatorilor individuali, care au contribuit pe platforma Galantom.

„Înainte de începerea anului școlar, vom face un fel de educație pentru transportul în comun care va asigura o experiență minunată atât pentru copii, cât și pentru părinți, șoferi și însoțitori” – au mai punctat reprezentanții Asociației Pirita Children.