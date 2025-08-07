Vineri, 8 august, se colectează gratuit aparate electrice sau electrocasnice vechi (minimum 25 kg) de la domiciliu sau sediul firmei.
Cei care vor să renunțe la vechituri se pot programa la tel. 0744781781, Tel Verde 0800444800 (luni-vineri, 9-17), sau online, non-stop, la adresa www.thegreenproject.ro/comanda. Firmele primesc documente complete pentru casare și raportare.
O nouă colectare gratuită de DEEE-uri în Baia Mare
Vineri, 8 august, se colectează gratuit aparate electrice sau electrocasnice vechi (minimum 25 kg) de la domiciliu sau sediul firmei.