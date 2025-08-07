O nouă colectare gratuită de DEEE-uri în Baia Mare

Vineri, 8 august, se colectează gratuit aparate electrice sau electrocasnice vechi (minimum 25 kg) de la domiciliu sau sediul firmei.
Cei care vor să renunțe la vechituri se pot programa la tel. 0744­781781, Tel Verde 0800444800 (luni-vineri, 9-17), sau online, non-stop, la adresa www.thegreenproject.ro/comanda. Firmele primesc documente complete pentru casare și raportare.

