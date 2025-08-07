Un bărbat din Poienile de sub Munte, care a suferit un AVC și acum luptă pentru șansa unei vieți normale, a primit un scaun rulant din partea Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.
„Pentru o persoană cu dizabilități, un scaun rulant nu este doar un obiect sau un echipament de mobilitate. Este o poartă către independență, demnitate și participare activă în comunitate, contribuind în mod direct la îmbunătățirea calității vieții și la eliminarea barierelor fizice și sociale. Prin grija prietenilor noștri de la SVSU Poienile de sub Munte, împreună cu Vlad Adrian și Simion Tofei, unul din cele două scaune electrice donate de către voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare a ajuns la o persoană care a dus o luptă lungă și grea pentru recuperare în urma unui accident vascular cerebral, oferindu-i nu doar mobilitate, ci și speranță, încredere și o nouă perspectivă asupra vieții de zi cu zi” – spun oficialii Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.
O șansă nouă pentru un bărbat care luptă pentru o viață normală
