Rețeaua de gaz în verificări în Sarasău

Comuna a visat și a insistat pentru rețeaua proprie de gaz. Acum, o porțiune de 3 kilometri are deja consumatori, o alta de 6 kilometri e în verificări de presiune, ne spune primarul Ion Covaci.
De asemenea, se finalizează și racordurile la rețeaua de apă și canalizare, dar și un drum, cu finanțare Saligny, cel din Cetă­țea. Tot pe final este și un parc de fotovoltaice, pentru necesarul comunei.

