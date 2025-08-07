Comuna a visat și a insistat pentru rețeaua proprie de gaz. Acum, o porțiune de 3 kilometri are deja consumatori, o alta de 6 kilometri e în verificări de presiune, ne spune primarul Ion Covaci.
De asemenea, se finalizează și racordurile la rețeaua de apă și canalizare, dar și un drum, cu finanțare Saligny, cel din Cetățea. Tot pe final este și un parc de fotovoltaice, pentru necesarul comunei.
Rețeaua de gaz în verificări în Sarasău
