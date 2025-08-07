Turneu internațional dedicat fotbalului feminin U15

Turneul internațional de fotbal feminin „Rising Stars Cup”, categoria U15, are loc în 9 și 10 august la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare.
Participă 5 echipe: PMFC (Ungaria), ŽNK Međimurje-Čakovec (Croația), Gloria Bistrița, ACS Dream Team București și ACS Star Junior Baia Mare. Potrivit organizatorilor, turneul „susține dezvoltarea fotbalului feminin la nivel juvenil și promovează legătura dintre educație, familie și sport”.
Competiția are loc în cadrul proiectului Erasmus+ ”School – Parents – Football Club Relationship și este organizată de ACS Dream București și maramureșeanca Irina Giurgiu.
Programul turneului
Sâmbătă, 9 august: 9.30 Festivitatea de deschidere; 10-10.35 ACS Dream Team București – ACS Star Junior Baia Mare; 10.40-11.15 PMFC Ungaria – ŽNK Međimurje-Čakovec Croația; 11.30- 12.05 ACS Star Junior Baia Mare – PMFC Ungaria; 12.10-12.45 Gloria Bistrița – ACS Dream Team București; 17.30-18.05 PMFC Ungaria – Gloria Bistrița; 18.10-18.45 ŽNK Međimurje-Čakovec Croația – ACS Star Junior Baia Mare; 19-19.45 Gloria Bistrița – ŽNK Međimurje-Čakovec Croația.
Duminică, 10 august: 9.30-10.05 ACS Dream Team București – PMFC Ungaria; 10.20-10.55 ŽNK Međimurje-Čakovec Croația – ACS Dream Team București; 11-11.35 ACS Star Junior Baia Mare – Gloria Bistrița;
Ora 12 – festivitatea de premiere.
