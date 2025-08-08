Bentornato a casa! Ora sentiti a casa! Bine ați venit acasă, stranieri! Acum, arătați-ne cum e în lumea civilizată!

Au început să ne vină acasă rudele, prietenii, de unde muncesc prin lume. Inițial, era doar un obicei italian, să te eliberezi în august, dar devine unul european, încet. Are logică.

Trecem peste toate discuțiile de la alegeri, de pozițiile divergente și vă urăm Bine ați venit! Nu vă mai rămâne decât să vă comportați europenește, să ne dați o lecție de Europenism nouă, celor rămași acasă.

Primul semn vizibil este în trafic: este plin de mașini cu numere străine, iar pe ruta Vișeu – Moisei – Borșa se circulă cu cel puțin o jumătate de oră mai mult decât înainte, dar traversarea rutei poate dura chiar și cu o oră mai mult. Da, sunt semafoare, înainte nu erau.

O altă zonă ce învie brusc este Valea Ruscovei.

„În august vin cam 70% dintre cei plecați. Am depășit acum cifra de 20 de buletine de făcut pe zi. Vă dau exemplul din Repedea, unde sunt 3.770 de locuitori cu drept de vot și au votat 2.200. Sunt peste 1.000 plecați. La fel în Poienile de sub Munte, cu 9-10.000 de locuitori, la fel sunt mii plecați, din Ruscova la fel” – ne spune viceprimarul Ștefan Grad, din Repedea.

Mii de oameni, brusc, sute de mașini în plus în trafic. Dintre cei rămași acasă, mare parte fac munci diverse dar n-au renunțat la vechile deprinderi de oameni de munte. Culegătorii de afine și de ciuperci nu au deocamdată un an extraordinar. Dar au avut…

„Este o problemă, nu vor fi afine. A fost an în care se predau afine de 7 milioane lei, iar acum să avem an cu zero? Am avut muncitori aici ce puneau gresie și faianță, știți că se câștigă bine… în sezonul de afine nu luau lucrări și plecau la munte… la 100 de kilograme de afine ce se pot culege lejer zilnic, în an bun, ei făceau 400 de euro!” – ne spune oficialul.

Alte povești auzim de pe Culoarul Tisei. Și în Remeți încep să revină acasă cei plecați. Unii dintre ei sunt performanți acolo unde lucrează, sunt deja în zonă milionari în euro – ne spune primarul Ivan Claudiu Brînzanic.

Dar exemplul pe care ni-l dă nu e din zona afacerilor: „Avem aici o pereche de oameni hiperenergici, merg an de an la cules de ceapă în Germania. Îi așteaptă ăia cu sufletul la gură. În 2 luni vin cu 10.000 de euro. Ne spun alții, cică nimeni nu muncește cu asemenea viteză ca acești oameni. Și acasă, dacă îl vezi încărcând o remorcă cu balast, zici că-i mașină. Sigur că ei câștigă bine și sigur că sunt așteptați acolo pe unde lucrează…”

Maramureșul se pregătește să-i primească pe stranierii noștri ca atare. S-a declarat august – Luna Diasporei în Maramureș și s-au pregătit, în ciuda crizei evidente, o serie de evenimente culturale, sportive, gastronomice, la Mogoșa, Bocicoiu Mare, Mocira, Rogoz, Moisei, Sighet, Baia Sprie, în Muzeul Satului băimărean, la Suciu sau în Tăuții-Măgherăuș. Noi respectul l-am arătat, așteptăm doar un răspuns pe măsură!