Bucurie pentru pacienți • Tabără gratuită pentru 12 copii cu diabet zaharat

Mai mulți micuți pacienți ai Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, care suferă de diabet zaharat, beneficiază de o tabără gratuită. Inițiativa aparține dr. Gabriela Florian, medic primar pediatru, medic rezident în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, și medic șef al Secției Pediatrie în cadrul spitalului.

„Pentru al treilea an consecutiv, dr. Gabriela Florian organizează o tabără gratuită pentru copiii diagnosticați cu diabet zaharat de tip I. Tabăra Primero Camp este organizată de Asociația Primero, condusă de dr. Gabriela Florian. Le mulțumim tuturor acestor oameni de bine care cred în proiecte cu suflet. Dacă în anii anteriori, copiii erau însoțiți de părinți, anul acesta, în tabăra care se desfășoară în aceste zile la Toplița, județul Harghita, 12 copii cu vârste între 7 și 17 ani sunt însoțiți exclusiv de cadre medicale: 3 medici și 4 asistente, toate din cadrul Spitalului Județean” – spun reprezentanții spitalului.

Toți cei 12 copii sunt pacienți ai Spitalului Județean, iar pentru 8 dintre ei, aceasta este prima tabără din viața lor. Alți doi au fost prezenți la toate cele trei ediții, iar alți doi participă pentru a doua oară. Sub supraveghere atentă, cu senzori de monitorizare glicemică și sprijin permanent, copiii trăiesc experiențe de neuitat. Medicii și asistentele formează o adevărată echipă, lucrând în permanență pentru a le oferi siguranță, educație medicală și bucurie.

„Felicitări doamnei dr. Gabriela Florian și tuturor colegilor implicați în acest proiect minunat! Sub dictonul «Încrederea ne face bine», ne dorim ca, începând de anul viitor, aceste tabere să fie organizate aici, în Maramureș, cu implicarea directă a spitalului nostru. Vrem ca binele să devină o muncă de echipă. Apreciem enorm pasiunea, grija și dăruirea medicilor noștri. Ei sunt dovada vie că medicina nu se face doar cu știință, ci și cu suflet” – a declarat Rareș Pop, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.