Pentru a preveni actele de vandalism din zonă, primăria orașului a pus în funcțiune camerele de supraveghere video din Parcul Hoșteze.
Așa că cetățenii sunt sfătuiți să aibă un comportament adecvat când vin în parc și să nu riște amenzi usturătoare.
„Vă rugăm să păstrați ordinea și curățenia în parc, să respectați spațiul public și să nu deteriorați obiectele sau echipamentele din parc (bănci, coșuri de gunoi, locuri de joacă, panouri etc.). Împreună putem menține Parcul Hoșteze un loc sigur, curat și plăcut pentru toți cetățenii”, au spus autoritățile.
De asemenea, au mai menționat că „prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea, prin mijloace automatizate, în scopul monitorizării și asigurării securității bunurilor publice din zonă. Datele înregistrate sunt stocate exclusiv pe serverul instituției și nu sunt transmise către terțe părți, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecția datelor personale”.
Camere de supraveghere în Parcul Hoșteze din Tăuții-Măgherăuș
Pentru a preveni actele de vandalism din zonă, primăria orașului a pus în funcțiune camerele de supraveghere video din Parcul Hoșteze.