Implementarea marelui proiect de extindere și modernizare a rețelelor de apă-canal din județ nu este deloc ușoară. O demonstrează realitatea din teren. Astfel, în unele UAT-uri, acesta trebuie adaptat după necesitățile locale. Este și cazul comunei Mireșu Mare.
„În luna iulie, am efectuat o vizită de lucru la Primăria Mireșu Mare, în contextul implementării proiectului PDD, axat pe modernizarea și extinderea rețelei de apă și canalizare. Am apreciat deschiderea și implicarea domnului primar Ioan Mătieș, care a manifestat un interes real pentru buna desfășurare a proiectului și a propus câteva ajustări punctuale, cu respectarea strictă a cadrului legal. Ulterior, în data de 4 august, am avut o întâlnire tehnică la sediul societății Vital, alături de doamna director general Alexandra Bancoș, care a reafirmat angajamentul instituției pe care o conduce pentru continuarea lucrărilor, cu respectarea tuturor indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. S-a subliniat că, în zonele în care au apărut dificultăți din punct de vedere tehnic, se impun adaptări locale, în special în ceea ce privește adâncimea de poziționare a conductelor, pentru a se asigura respectarea cerințelor tehnice privind protecția la îngheț și buna funcționare a sistemului. În calitate de director executiv al ADI Apă-Canal Maramureș, îmi reafirm sprijinul total pentru continuarea acestor lucrări esențiale, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și cu operatorul regional, astfel încât locuitorii din UAT Mireșu Mare să beneficieze de o alimentare cu apă potabilă de calitate, în cantități suficiente și în condiții de siguranță”, a explicat Lucia Chermezan, dir. ADI Apă-Canal.
În Mireșu Mare, proiectul de apă-canal, modificat după necesitățile din teren
