Muzeul Satului Maramureșean propune iubitorilor de tradiții un sfârșit de săptămână plin de ateliere creative, în care sunt puși în valoare oamenii locului, precum și trecutul lor.
• Azi, 8 august, de la ora 11, au loc atelierele demonstrative „Gutâiul și vulcanul adormit” și „Pietre, geme și mărgele”.
• Sâmbătă, 9 august, de la ora 11, au loc manifestările intitulate „Socăcița – organizator de evenimente, maestru de ceremonii și designer de interior”, „Între sare și mărgele” și „Maramureșul și sarea”.
• Duminică, 10 august, de la ora 15, va avea loc atelierul demonstrativ „Poame, lepedeu și casă”.
„Vă invităm să vă alăturați nouă timp de trei zile de poveste despre oamenii locului și trecutul lor printr-o serie de ateliere și expoziții menite să ne amintească de vremurile în care oamenii aveau timp și rost. Vom povesti despre vulcani adormiți și podoabele miresei, despre beneficiile sării și mineritul în Maramureș și despre tihna casei bătrânești” – au precizat reprezentanții muzeului.
În Sighetu Marmației • 3 zile de poveste despre oamenii locului și trecutul lor
