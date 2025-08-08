În Tămaia, ediția I a „Cupei Maramureș”

Sâmbătă, 9 august, se va desfășura prima ediție a „Cupei Maramureș” la fotbal old-boys. Competiție care va fi găzduită de stadionul comunal din Tămaia și care va reuni la start 6 echipe: Oldboys Atletic Baia Mare, Sport Team Baia Mare, Artex Baia Mare, Asco CF Azo Baia Mare, Neighbors Team Baia Mare și Academia Fărcașa.
Cele 6 echipe participante au fost împărțite în 2 grupe. Din Grupa 1 fac parte Artex Baia Mare, Academia Fărcașa și Oldboys Atletic Baia Mare, iar în Grupa 2 au fost repartizate Neighbors Team Baia Mare, Sport Team Baia Mare și Asco CF Azo Baia Mare.
Programul turneului: Artex – Atletic (ora 11); Neighbors – Asco CF (ora 11.50);
Academia Fărcașa – Artex (ora 12.40); Sport Team – Neighbors (ora 13.30); Atletic – Fărcașa (ora 14.20); Asco CF – Sport Team (ora 15.10); meci pentru locurile 5-6 (ora 16.15); meci pentru locurile 3-4 (ora 17.05); finala turneului (ora 18). (sursa: Comuna Farcasa Maramures Facebook)
