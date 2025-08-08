O manifestare cu tradiție în comună a fost anulată din cauza vremurilor grele pe care le traversăm.
„Având în vedere situația economică dificilă și măsurile de austeritate care se iau de către autoritățile centrale, cu impact direct asupra autorităților locale și a altor categorii socio-profesionale, vă anunțăm că anul acesta nu vom organiza «Întâlnirea cu fiii satului». Sumele economisite le vom dirija spre susținerea proiectelor de investiții în domeniul învățământului, beneficiind astfel întreaga comunitate de această economie” – a precizat primarul Nicolae Traian David.
„Întâlnirea cu fiii satului” din Ieud, anulată din cauza austerității
