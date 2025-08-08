Modificări privind sumele pentru concediul medical

Din 1 august 2025, s-a modificat cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă reglementat de OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii se determină raportat la fiecare episod de boală, după cum urmează:

• prin aplicarea procentului de 55% asupra bazei de calcul – pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de până la 7 zile de incapacitate temporară de muncă

• prin aplicarea procentului de 65% asupra bazei de calcul – pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă cuprinsă între 8 și 14 zile de incapacitate temporară de muncă

• prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de peste 15 zile de incapacitate temporară de muncă.

Pentru concediile medicale eliberate în cadrul unui episod de boală pentru care certificatele de concediu medical inițiale au fost eliberate până la data de 1 august 2025, se aplică dispozițiile legale în vigoare la data eliberării certificatelor de concediu medical inițiale.

De asemenea, cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă pentru unele boli cardiovasculare se menține la nivelul actual, de 75% din baza de calcul.

În anul 2024, în județul nostru, CAS a efectuat 19 controale inopinate, pe segmentul acordării concediilor medicale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în cuantum de 26.500 lei.