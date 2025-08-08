Pe strada Uzinei din Ferneziu, începe construcția Centrului Comunitar Integrat

În curând, familiile vulnerabile de aici vor avea parte de o atenție sporită din partea autorităților, prin viitorul centru comunitar a cărui construcție tocmai a demarat.

„Am spus mereu că fiecare cartier din Baia Mare este la fel de important pentru mine, implicit fiecare băimărean. Astăzi avem peste 3.000 de persoane vulnerabile în cartierul Ferneziu și aproximativ 70 de familii care trăiesc din venitul minim de incluziune. Avem copii, gravide și vârst­nici care de câțiva ani nu au acces la servicii medicale de bază, în lipsa unui medic de familie în zonă. Situația se va schimba odată cu acest centru! Investiția se ridică la peste 3 milioane lei. Pas cu pas, am trecut de fiecare etapă, am obținut finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu partea de cofinanțare inclusă pe lista investițiilor pe care le vom credita cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, am semnat contractul de execuție, iar acum am predat amplasamentul pentru startul lucrărilor efective” – a spus primarul Doru Dăncuș.

Proiectul are termen de finalizare 12 luni și vizează: reabilitare termică, energetică și structurală a clădirii; recompartimentare interioară și extindere; refacerea completă a șarpantei și înlocuirea elementelor degradate; finisaje interioare și exterioare noi; reproiectarea instalațiilor sanitare și electrice; refacerea plăcii de pardoseală și modernizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale.

În Centru vor fi asistenți medicali comunitari, asistenți sociali, psihologi, consilieri educaționali, dar și alți specialiști, în funcție de nevoi, care vor organiza inclusiv campanii, caravane medicale și întâlniri cu cei din comunitate.

Centrul va oferi servicii medicale de profilaxie și promovare a sănătății, consiliere medicală și socială, asistență la domiciliu pentru gravide, mame și nou-născuți, inclusiv intervenții medicale de urgență în limita competenței.