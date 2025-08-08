Chiar dacă a trecut deja mai bine de jumătate din vacanța de vară, copiii și tinerii participă cu entuziasm la activitățile din taberele de vacanță.
Cu entuziasm le-au fost alături și jandarmii în această perioadă organizând pentru ei mai mult de 40 de activități preventive, în peste 30 de locații diferite din Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Borșa, Târgu Lăpuș, Dumbrăvița, Oncești, Seini, Fărcașa, Ciolt și Cavnic.
De asemenea, în această perioadă, jandarmii montani au organizat pentru tineri peste 10 drumeții în zona Creasta Cocoșului, iar pentru cei mai mici, la Mogoșa sau la Cota 1.000 de la Șuior.
Cei aproximativ 2.500 de preșcolari și elevi s-au întâlnit cu peste 90 de jandarmi maramureșeni cu care au avut dialoguri interesante pe tema respectării regulilor de comportament, a pericolelor ce survin în urma consumului de substanțe interzise, dar și despre problema violenței și a bullyingului în școli.
Aceste activități fac parte din campania preventiv-educativă ,,Vacanță în siguranță” derulată de Jandarmeria Maramureș și vor continua pe toată perioada vacanței de vară.
Peste 2.500 de copii și tineri s-au bucurat de activitățile organizate de jandarmi
Chiar dacă a trecut deja mai bine de jumătate din vacanța de vară, copiii și tinerii participă cu entuziasm la activitățile din taberele de vacanță.