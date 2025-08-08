Clubul de motocicliști Rock N’ Road Baia Mare organizează un party caritabil, pentru a veni în sprijinul lui Fredi, care trece prin momente dificile, având probleme de sănătate.
Evenimentul MotoRock Party va avea loc în 20 septembrie, la sediul clubului, iar banii adunați din vânzarea berii la halbă, precum și orice donație primită se vor duce integral către familia lui Fredi.
Petrecere caritabilă
