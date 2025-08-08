Mai multe proiecte au început sau stau să înceapă, în aceste zile, pe raza municipiului. Ele vin însă și cu restricții de circulație despre care cetățenii sunt puși la curent.
Astfel, primăria informează băimărenii că, în perioada 8 – 22 august, circulația rutieră pe strada Rozelor – tronsonul cuprins între str. Progresului și str. Barbu Ștefănescu Delavrancea – va fi închisă. Măsura a fost luată pentru asfaltarea străzii după finalizarea lucrărilor de modernizare a rețelei de apă și canalizare.
De asemenea, încep lucrările de canalizare la prelungirea străzii Gării – tronsonul cuprins între viitoarea Creșă Mare și cimitirul Tanatorio – strada fiind închisă circulației auto în perioada 6 august – 22 decembrie 2025.
Proiecte noi în derulare vin cu restricții de circulație în Baia Mare
Mai multe proiecte au început sau stau să înceapă, în aceste zile, pe raza municipiului. Ele vin însă și cu restricții de circulație despre care cetățenii sunt puși la curent.