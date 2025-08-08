Al doilea scaun electric donat de voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare și-a îndeplinit menirea de a oferi independență și o viață activă unei persoane greu încercate.
„Mulțumim prietenilor și partenerilor noștri de la SVSU Poienile de sub Munte, domnilor Vlad Adrian și Simion Tofei pentru sprijinul oferit în identificarea persoanelor pentru care aceste scaune electrice înseamnă speranță, încredere și o nouă perspectivă asupra vieții de zi cu zi. Prin proiectele desfășurate, voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare sunt întotdeauna în prima linie acolo unde este nevoie și continuă o tradiție de aproape zece secole a Ordinului de Malta în sprijinirea celor bolnavi, a celor săraci și a celor marginalizați din societate”, au precizat oficialii serviciului.
Scaun electric donat de Serviciul de Ajutor Maltez
