Ședințele de radioterapie, suspendate temporar la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare

Ședințele de radioterapie la Spitalul Județean sunt suspendate temporar, din cauza unei defecțiuni tehnice apărute la acceleratorul liniar. Conducerea unită­ții anunță că se fac eforturi, pentru ca tratamentele să fie reluate cât de repede.

„Este vorba despre o defecțiune majoră care necesită înlocuirea unor piese ce nu sunt disponibile pe plan intern și care au fost deja comandate din străinătate, prin procedură de urgență. Din momentul livrării care sperăm să fie până la finalul acestei săptămâni, intervenția echipei tehnice coordonată de un inginer de service din Cluj va începe imediat, inclusiv în zilele de weekend, dacă este necesar. Durata estimată a reparației este de aproximativ 3–4 zile de la recepția pieselor. Spitalul este în permanentă legătură cu furnizorii și cu echipa tehnică, astfel încât reluarea tratamentelor să se facă în cel mai scurt timp posibil. Estimăm, în funcție de evoluția livrării, că activitatea ar putea fi reluată la începutul săptămânii viitoare. Ne cerem scuze pacienților pentru disconfortul creat și vă asigurăm că facem toate demersurile necesare pentru a rezolva această situație cât mai rapid și eficient” – anunță reprezentanții Spitalului.