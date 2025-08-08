Ziua de 15 august a fost stabilită drept Ziua Maramureșului prin Legea nr. 230/ 2015, adoptată de Parlamentul României, în semn de recunoaștere a valorilor autentice ale acestui ținut și a contribuției sale la patrimoniul național. În fiecare an, această dată va deveni prilej de sărbătoare pentru toți cei care simt, trăiesc și prețuiesc spiritul maramureșean.
Pentru a aduce mai aproape de public esența acestei zile, Consiliul Județean a dezvoltat un site modern, informativ și accesibil, care oferă: Calendarul complet al evenimentelor organizate în preajma Zilei Maramureșului; Informații relevante despre semnificația sărbătorii și modul în care aceasta este celebrată în județ; Rețete tradiționale autentice, provenite din toate zonele etnografice ale Maramureșului; Detalii despre „Luna Diasporei”, o inițiativă dedicată maramureșenilor de pretutindeni, cu activități speciale menite să întărească legătura cu județul natal și să celebreze identitatea culturală comună. Platforma online poate fi accesată la adresa: www.ziua.maramures.ro.
Site dedicat Zilei Maramureșului
Ziua de 15 august a fost stabilită drept Ziua Maramureșului prin Legea nr. 230/ 2015, adoptată de Parlamentul României, în semn de recunoaștere a valorilor autentice ale acestui ținut și a contribuției sale la patrimoniul național. În fiecare an, această dată va deveni prilej de sărbătoare pentru toți cei care simt, trăiesc și prețuiesc spiritul maramureșean.