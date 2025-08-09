Alexandra, psihologul Centrului Luchian, cea care are grijă de sufletul fiecărui copil

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare continuă seria „Poveștile Luchian”, cu experiența Alexandrei, psihologul centrului, cea care are grijă de sufletul și trăirile fiecărui copil.

Totul a început acum 5 ani, când a ales să devină voluntar, din dorința de a-i ajuta pe copii, iar ulterior a avut șansa să se angajeze aici și așa a început cariera sa profesională.

„Am pășit pentru prima dată în Centrul Luchian în anul 2020, timid, dar cu dorința sinceră de a ajuta. Am început ca voluntar, fără să știu exact ce mă așteaptă, dar cu inima deschisă spre copiii de aici. După câteva luni, am avut șansa să particip la concursul pentru postul de psiholog. A fost începutul unui drum care m-a format nu doar profesional, ci și personal. Încă de la început, fiecare copil, fiecare familie, fiecare poveste mi-a oferit o lecție. În centrul nostru, înveți să vezi dincolo de cuvinte, să asculți dincolo de sunete și să înțelegi emoțiile altfel decât în cărțile de teorie. Fiecare copil m-a învățat răbdarea, fiecare familie m-a învățat lecția curajului, și toate aceste povești m-au modelat ca om, ca profesionist, iar mai apoi, ca mamă. În acești ani, am devenit mama unei fetițe minunate, iar recent m-am întors la centru după perioada de concediu îngrijire copil. Revenirea a fost emoționantă. Copiii, colegii, părinții – toți m-au primit cu aceeași căldură pe care am simțit-o mereu aici. Centrul era schimbat, renovat, mai luminos, dar sufletul locului a rămas la fel” – mărturisește Alexandra.

Munca de psiholog la Centrul Luchian înseamnă mult mai mult decât ședințe de consiliere. Lucrează zi de zi pe partea de stimulare cognitivă a copiilor, sprijinindu-i să-și dezvolte abilitățile în ritmul lor, și le oferă suport emoțional atât copiilor, cât și părinților care, de multe ori, au nevoie să fie ascultați și înțeleși.

„Împreună cu echipa, gândim și adaptăm programele de intervenție pentru fiecare copil în parte, pentru că fiecare are nevoie de o abordare personalizată.

Colaborez strâns cu părinții, oferindu-le consiliere și sprijin în parcursul lor alături de copiii lor speciali. Îmi place să spun că am crescut împreună cu acest loc, iar fiecare zi aici este o ocazie de a învăța ceva nou. Mă simt norocoasă să fiu parte din această echipă și să pot contribui la micile, dar esențialele, victorii ale copiilor noștri. Mă bucur și mă simt onorată să fac parte din povestea Centrului Luchian, din aceste experiențe care merită să fie spuse, pentru că fiecare poveste aduce cu ea emoție și speranță” – mai spune Alexandra, 36 ani, psiholog specialist.