Azi, 9 august, este ultima zi a Forumului Tehnicilor de Restaurare a Lemnului, „un spațiu viu de învățare, întâlnire și colaborare, dedicat celor care cred în valoarea lemnului ca mărturie a identității noastre culturale”.
Meșteri populari, arhitecți, cercetători, specialiști din muzee și instituții de patrimoniu, cadre universitare din România și Ucraina împărtășesc idei, bune practici și exemple de intervenție responsabilă asupra construcțiilor vernaculare din lemn.
Azi, 9 august, programul manifestărilor începe la ora 9.30, iar discuțiile se vor contura în jurul temei „Tehnologie versus tradiție”. Evenimentul include: ateliere demonstrative și sesiuni practice; prezentări și dialoguri despre conservarea arhitecturii vernaculare; tehnologii moderne aplicate în restaurare – de la unelte arhaice la scanare 3; forme de sprijin și certificare a meșterilor – exemplu de bune practici Casa Artelor din Sibiu, parte din complexul muzeal ASTRA; schimb de experiență între generații și peste granițe.
Forumul face parte dintr-un proiect intercultural, finanțat prin programul Interreg VI-A NEXT Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine și realizat în parteneriat cu Comitetul Executiv al Consiliului Local Ivano-Frankivsk, în calitate de lider. InterCities este o inițiativă ce sprijină cooperarea transfrontalieră, formarea profesională și promovarea patrimoniului viu.
În Sighetu Marmației • Ultima zi a Forumului Tehnicilor de Restaurare a Lemnului
