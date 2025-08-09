Interzic echipele de Liga 4 dreptul de promovare al FC Baia Mare?

Oficialii FC Baia Mare, club recent înființat care dorește să participe în campionatul Ligii 4, cu scopul de a promova în Liga 3, și subordonat Asociației Județene de Fotbal Maramureș, susțin că echipele afiliate acestui for nu ar fi de acord cu promovarea acestuia într-un eșalon superior și că în proxima adunare generală ar urma să se opună.

Ciudată decizia echipelor care vor să blocheze ascensiunea unui club, indiferent de numele acestuia, în contextul în care toate echipele au primit acest drept, de promovare, de fiecare dată, cu condiția îndeplinirii cerințelor impuse de regulamentele AJF și FRF. Ar fi pentru prima oară în istoria postrevoluționară când unui club din Maramureș i-ar fi îngrădit acest drept chiar din interior. Dar iată mai jos comunicatul remis de reprezentanții FC Baia Mare:

„În mod șocant și rușinos, aproape toate cluburile din Liga 4 Maramureș s-au unit într-un singur scop: să blocheze promovarea F.C. Baia Mare în Liga 3!

Motivul ar fi că o echipă nou înființată în primul an nu ar avea drept de promovare! În loc să susțină performanța, viitorul și stabilitatea unui club cu istorie, aleg să bage bețe-n roate. De ce? Din orgolii locale? Din frică? Din invidie? Să lăsăm competiția să-și declare câștigătoarea dreptului de a promova pe criterii sportive! Ne întrebăm: în ce fel ajută fotbalul maramureșean această opoziție? Cine are de câștigat din blocarea unei promovări care ar aduce plus valoare întregului județ? F.C. Baia Mare susține promovarea pe criterii sportive ale tuturor echipelor ce-și propun acest obiectiv și spune răspicat: fotbalul nu trebuie sufocat de interese meschine și răzbunări de ligă mică!” – este comunicatul postat de FC Baia Mare.