Codrenii cunosc locul foarte bine: la intrarea spre Băsești, pe marginea Drumului Nordului, înainte de intrarea spre Oarța-Bicaz, se află „Moara Florii”.
A fost odinioară loc de târg, s-a pus poartă și s-a încercat reînvierea locului așezat de altfel foarte strategic. Doar că nici măcar Drumul Nordului nu a adus traficul care să facă acel loc unul de târg real. Acum, surpriză, un investitor s-a așezat acolo cu măsuțe, rulotă, punct de servire și este pregătit să dea viață locului! Bravo!
Învie Moara Florii, în sfârșit?
