Zile de poveste despre oamenii locului și trecutul lor vor fi în acest final de săptămână la Muzeul Satului Maramureșan „Mihai Dăncuș” din Sighetu Marmației.
Toate acestea vor fi incluse într-o serie de ateliere și expoziții menite „să ne amintească de vremurile în care oamenii aveau timp și rost. Vom povesti despre vulcani adormiți și podoabele miresei, despre beneficiile sării și mineritul în Maramureș și despre tihna casei bătrânești” – anunță organizatorii.
Azi, 9 august, de la ora 11, sunt programate ateliere cu următoarele teme: Socăcița – organizator de evenimente, maestru de ceremonii și designer de interior; Între sare și mărgele; Maramureșul și sarea. Mâine, 10 august, de la ora 15, va avea loc activitatea „Poame, lepedeu și casă”.
Evenimentele organizate în parteneriat cu Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare și Muzeul Țării Oașului din Negrești-Oaș, fac parte din proiectul ,,Arhitectura vernaculară din Muzeul Satului Maramureșan. Explorare, expunere și valorizare. Despre oamenii locului și trecutul lor”, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea III/2024, ,,Muzee în aer liber – monumente de arhitectură vernaculară” Punere în valoare – interpretare și prezentare a monumentelor etnografice.
La Muzeul Satului Maramureșan • Oamenii locului și trecutul lor, într-un eveniment de suflet
Zile de poveste despre oamenii locului și trecutul lor vor fi în acest final de săptămână la Muzeul Satului Maramureșan „Mihai Dăncuș” din Sighetu Marmației.