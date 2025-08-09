La Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș s-a redeschis expoziția permanentă de orologerie „La pas cu timpul în universul ceasului”.
Orologii de perete, ceasuri de buzunar și de masă, ceasuri de postament măsoară timpul în așteptarea admiratorilor. Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10 – 17. Pentru cei interesați de subiect este disponibilă și o publicație culturală dedicată expoziției permanente de orologerie.
La pas cu timpul în universul ceasului
