Manifestări care vor marca Ziua Maramureșului

Sub egida „Luna Diasporei în Maramureș”, Consiliul Județean Maramureș, alături de instituții de cultură din subordine și colaboratori locali, transformă întreaga lună august într-o celebrare a culturii locale.

Vor fi mai multe manifestări în preajma zilei de 15 august pentru a marca și Ziua Maramureșului. Această zi a fost stabilită drept Ziua Maramureșului prin Legea nr. 230/2015, adoptată de Parlamentul României, în semn de recunoaștere a valorilor autentice ale acestui ținut și a contribuției sale la patrimoniul național. În fiecare an, această dată va deveni prilej de sărbătoare pentru toți cei care simt, trăiesc și prețuiesc spiritul maramureșean.

Dorul pâinii de acasă

Pentru al patrulea an, Muzeul Satului din Baia Mare vă îmbie să simțiți aroma dată de „Dorul pâinii de acasă”. În perioada 15-17 august, sunteți așteptați la cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Dorul pâinii de ACASĂ”.

În program figurează: un concert de pricesne „De Sfântă Mărie Mare”; un atelier gastronomic „De la bobul de grâu, la pâinea caldă”; momente artistice. Nu va lipsi Târgul cu produse ale meșterilor populari și producătorilor locali. Evenimentul are loc între orele 12 și 20. Un bilet costă 6 lei, copiii au acces gratuit.

15 august, Festivalul Porodicilor din Mocira

Localitatea este cunoscută pe plan local ca fiind principalul furnizor de tomate și alte produse legumicole pentru municipiul Baia Mare, astfel încât dorința de a promova o tradiție veche de mulți ani și de a pune în valoare meritul acestor oameni harnici a dus la ideea organizării unui Festival al Porodicilor. În cadrul manifestărilor prilejuite de acest festival va fi organizată o expoziție în care fiecare gospodar își va pune în valoare producția proprie.

Acasă la Rogoz

Evenimentul cultural „Acasă la Rogoz”, ajuns la cea de-a II-a ediție, are ca obiectiv promovarea tradițiilor și obiceiurilor din Țara Lăpușului, contribuind astfel la păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial al județului.

Manifestarea va avea loc în incinta Casei Muzeu din Rogoz și la Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” – monument istoric inclus în patrimoniul UNESCO.

Alegerea locației conferă evenimentului o semnificație aparte, integrând patrimoniul material în cadrul unui demers de promovare a identității culturale locale. De asemenea, data desfășurării coincide cu o importantă sărbătoare religioasă și cu Ziua Diasporei, prilej cu care este estimată participarea unui număr semnificativ de membri ai comunității plecați în străinătate, întorși în acea perioadă acasă. Programul evenimentului include: momente de evocare și reconstituire a vieții satului tradițional; un spectacol artistic și paradă a portului popular; ateliere de meșteșuguri; degustare de preparate tradiționale; proiecția în aer liber a filmului „Acasă la Rogoz”.

Filmul realizat în cadrul evenimentului surprinde viața satului și familia tradițională maramureșeană, dar și plecarea românilor în străinătate. În cadrul acestuia va fi inclusă o secțiune cu mesaje video transmise de românii din diaspora către comunitatea locală.