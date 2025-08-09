Teatrul Ararat, în parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară și Muzeul Satului Baia Mare, organizează azi, 9 august, Festivalul Artelor „Repere, Mituri, Identități”.
Ajuns la cea de-a IX-a ediție, evenimentul de azi își propune evocarea scriitorului Marian Ilea.
Programul festivalului, la Șura Casei Preluca (Muzeul Satului): 19 – Vernisajul expoziției „Cărți de artist” – Mircea Bochiș expune desene inspirate din personajele cărților lui Marian Ilea, prezentate de artist și de prof. univ. dr. hab. Gheorghe Glodean; 19:30 – „Marian Ilea – Scriitor. Jurnalist” – Prezentare culturală despre activitatea și opera autorului; 20 – „Ca roua de pe trifoi” – recital poetic și muzical susținut de Alexandru Ilea și Măriuca Verdeș.; 20:30 – Proiecția unui film documentar despre Marian Ilea; 20:45 – Spectacolul „Pictorul de pancarte”, o monodramă semnată de Marian Ilea, regizată și interpretată de Claudiu Pintican, producție a Teatrului Ararat Baia Mare.
Repere, Mituri, Identități, la Muzeul Satului
