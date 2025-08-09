Rețelele de cerșetori din Baia Mare, destructurate de autorități

Autoritățile băimărene le-au pus gând rău rețelelor de cerșetori care își fac veacul pe străzile orașului și în urma unor acțiuni au apărut și rezultatele.

„Am promis că nu vom lăsa orașul la cheremul celor care exploatează mila și bunăvoința cetățenilor. Mă țin de cuvânt și vă prezint primele rezultate! Nu am exagerat zilele trecute când am spus că Baia Mare a început să devină un adevărat paradis al rețelelor care exploatează mila publică, iar această situație trebuie să se schimbe! Am decis că e nevoie de măsuri urgente și, prin Poliția Locală și Direcția de Asistență Socială, cu ajutorul Poliției Municipale, al Jandarmeriei și al altor instituții partenere, am demarat o acțiune amplă de combatere a cerșetoriei pe raza întregului municipiu. S-a intervenit în special în intersecțiile aglomerate, frecventate de către acești indivizi, dar și în alte zone vulnerabile” – a spus primarul Doru Dăncuș.

Iată și primele rezultate: 33 de persoane din diverse colțuri ale țării, care încercau să ajungă în Baia Mare pentru a practica cerșetoria, au fost interceptate direct în Gara CFR – dintre aceștia, 21 erau copii; s-au constatat două infracțiuni privind folosirea minorilor în scop de cerșetorie; s-au deschis 12 anchete sociale și mai mulți copii au fost întorși acasă, însoțiți de specialiști; au fost legitimate câteva zeci de persoane și s-au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale pentru cerșetorie.

Astfel de acțiuni vor continua, însă cel mai eficient mod de a combate cerșetoria este să încetăm să o finanțăm, noi, cetățenii. Așadar, băimărenilor li se solicită, din nou, să nu mai ofere bani sau bunuri cerșetorilor, pentru că nu ajută cu adevărat pe nimeni. Mai mult decât atât, din „bunătate”, cei care oferă alimentează involuntar acest fenomen!