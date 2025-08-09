S-a inaugurat noua Secție de Terapie Intensivă Neonatală, la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare

Lucrările de reabilitare au ajuns la final și noua secție a fost inaugurată. Acum, micuții care vin prematur pe lume sau au diverse afecțiuni vor fi îngrijiți în cele mai bune condiții. „Proiectul renovării acestei secții cu 10 locuri pentru ATI neonatal și 10 locuri pentru prematuri a fost inițiat de dr. Marga Pîrvănoiu, în 17 noiembrie 2024, în cadrul Galei Prematurilor, ediția a VII-a. După exact 37 de săptămâni și 2 zile, acest vis a devenit realitate prin donații făcute din suflet, cu sprijinul oamenilor de bine, cu echilibru, determinare și iubire pentru cei mai fragili dintre noi. Este locul în care lupta pentru viață începe înainte ca bebelușii să rostească primul plâns. Unii dintre ei petrec aici săptămâni întregi. Cel mai lung drum a fost de 87 de zile parcurs împreună, de mână, de un nou-născut și mama lui” – au explicat reprezentanții spitalului.

Conducerea unității a subliniat rolul esențial pe care dr. Margareta Pîrvănoiu l-a avut în acest proiect.

„La Spitalul Județean Baia Mare construim în fiecare zi cu încredere. Iar încrederea ne face bine. Tot ceea ce vedeți aici este rezultatul încrederii puse într-un om excepțional, dr. Marga Pîrvănoiu și într-o echipă de îngeri în halate albe. Ei nu doar salvează vieți, ci le oferă acestor copii începuturi demne și șanse egale” – a punctat managerul spitalului Rareș Pop.

Pentru dr. Margareta Pîrvănoiu, acest proiect este un vis devenit realitate.

„Este un spațiu gândit cu grijă pentru cei mai mici luptători și pentru mamele lor, un loc în care umanitatea și profesionalismul merg mână în mână. Un loc în care medicina de vârf se împletește cu blândețea. Un loc în care fragilitatea vieții să întâlnească toată grija, priceperea și iubirea de care suntem în stare”, a declarat dr. Margareta Pîrvănoiu, medicul șef al Secției de Neonatologie.