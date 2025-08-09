Salvamont • Apel de ajutor pentru Mihaly Nicoară

Maramureșenii cu suflet mare sunt chemați să doneze pentru Mihaly Nicoară, membru al Salvamont Borșa și angajat la Romsilva – Parcul Naţional Munții Rodnei.

„Vă scriu cu inima strânsă despre Nicoară, colegul și prietenul meu de la Romsilva – Parcul National Munții Rodnei – un om de o rară dedicație, care și-a pus sufletul în slujba naturii și a muntelui. Astăzi, Nicoară are nevoie de noi. A fost diagnosticat cu leucemie și se află în tratament la Institutul Oncologic «Ion Chiricuță» din Cluj-Napoca. Pentru a putea lupta mai departe, are nevoie urgentă de transfuzii de sânge. Rugăm pe toți cei care pot și vor să doneze sânge să o facă în numele lui Mihaly Nicoară. E momentul să fim aproape de omul care a fost mereu acolo, pe cărările sălbatice, păzind tăcut frumusețea munților noștri. Să-l susținem acum, când el are nevoie de sprijinul nostru” – a transmis Ioan Muntean, colegul său de la Parcul Național Munții Rodnei.

Persoanele care vor să dea o mână de ajutor pot să doneze în orice centru de transfuzie sanguină din țară. În Baia Mare, sediul centrului este situat pe str. George Coșbuc nr. 20/C, cu mențiunea „pentru Mihaly Nicoară”. Toate grupele de sânge sunt binevenite.