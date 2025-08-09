Reprezentanții CNSLR-FRĂȚIA Maramureș, împreună cu reprezentanții CNS Cartel Alfa, CSDR și CSN Meridian, vor stabili acțiuni comune ca răspuns la impactul măsurilor fiscale adoptate de Guvernul României, care vizează reducerea cheltuielilor în sectorul bugetar și în alte domenii.
Confederațiile sindicale au stabilit următoarele acțiuni:
• Pregătirea unui set de revendicări comune, care va fi înaintat parlamentarilor din județ.
• Organizarea de acțiuni de protest la nivelul Prefecturii Maramureș, începând cu data de 20 august, în fiecare zi de miercuri.
• Strângerea de semnături pentru a iniția o grevă generală împotriva politicilor sociale și economice ale Guvernului.
De asemenea, CNSLR-FRĂȚIA solicită membrilor săi din Maramureș să ia în considerare acțiunile de protest anunțate de federațiile sindicale din învățământ pentru data de 8 septembrie.
Sindicatele pregătesc acțiuni de protest
