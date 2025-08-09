Un tânăr voluntar din Belgia își va petrece următoarele 6 luni în Maramureș, alăturându-se echipei proiectului „Om Bun ASSOC”, finanțat de Corpul European de Solidaritate.
„Roeland a ajuns la ASSOC din Belgia, iar în următoarele șase luni va face parte din echipa asociației și va fi o prezență constantă la activitățile noastre, alături de Andreea, Roberta, Jasmin, Iazmina, Paula și Georgel. Introducerea s-a făcut cu instructajul PSI, că doar nu puteam începe fără un pic de siguranță! Casca pe cap, ochii pe extinctoare și urechile ciulite la explicații: «Focul nu se stinge cu apă, iar curentul nu este o joacă!». Nu curentul acela din urechi, despre care, probabil, va afla de la colegi” – au transmis reprezentanții ASSOC.
Tânăr din Belgia s-a alăturat echipei ASSOC
