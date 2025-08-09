Povestea trupei Ska-nk a început în vara anului 2010, cu 4 băieți pasionați de muzica zgomotoasă, cu chitări distorsionate.
„Au urmat de-au lungul anilor sute de concerte prin țară, pe scene mari, pe scene mici, pub-uri minuscule sau cluburi mai mari, 3 albume de studio, videoclipuri oficiale și cel mai important… o multitudine de amintiri, povești și prietenii legate prin țară” – relatează cei din trupă.
Azi, 9 august, de la ora 21, în Log Out, Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 1, sunteți invitați la aniversarea a 15 ani de existență, în formula în care s-a început în anul 2010. Biletele se pot achiziționa de pe https://events.logout.pub/SKA-NK.
Informații la tel. 0748667252.
Trupa Ska-nk, la a 15-a aniversare
