30 de copii din Ucraina au venit în Maramureș unde au avut parte de zile de relaxare cu diverse activități care le-au adus zâmbetul pe buze, în cadrul taberei „Vara cu ASSOC”.
„În fiecare zi, distracția a fost asigurată, iar programul a fost astfel conceput de colegii din ASSOC pentru ca participanții să cunoască Maramureșul și tradițiile lui, dar și să aibă parte de multe activități antrenante. Proiectul de vară al ASSOC este susținut de Consiliul Județean Maramureș, care ne-a asigurat finanțarea în cadrul unui bun parteneriat pe care îl avem cu administrația județeană. Un rol important l-am avut și din partea unor instituții publice și unor companii private, care au înțeles scopul taberei și importanța acesteia pentru grupul de 30 de copii. Cu toții ne-am străduit să le oferim participanților la tabără acea stare de bine de care au nevoie și să le oferim liniște și amintiri de neuitat” – a explicat conducerea Asociației ASSOC.
Zile de relaxare în tabăra „Vara cu ASSOC”
30 de copii din Ucraina au venit în Maramureș unde au avut parte de zile de relaxare cu diverse activități care le-au adus zâmbetul pe buze, în cadrul taberei „Vara cu ASSOC”.