Acces gratuit la Muzeul Județean de Artă

Vineri, 15 august, Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» oferă acces gratuit vizitatorilor și vă așteaptă cu următoarele expoziții: expoziția permanentă – „Centrul Artistic Baia Mare. Repere Europene între tradiții și inovații”; expoziția temporară – „Utopia” – Dalina Bădescu; Lucrarea lunii – „Pereche maramureșeană” – Traian Bilțiu-Dăncuș; Microexpoziția „Ritmuri interioare” – Alexandra Teglaș, Colegiul de Arte Baia Mare.

