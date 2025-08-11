Canalizare în curs și asfaltări, în Asuaju de Sus

De -
0
20

Comuna are în curs asfaltări pe 4 kilometri, cu finanțare Saligny, lucrare ajunsă la peste 60%. Primarul Vasile Dulf ne spune că se lucrează și la canalizare, ajunsă și ea la peste 70%. S-a montat și o stație de încărcare mașini electrice care urmează să fie pusă în func­țiune. Se finalizează și dotarea școlii cu mobilier, laboratoare și tehnică IT.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.