Voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare împreună cu pompierii SVSU Târgu Lăpuș au desfășurat un exercițiu al cărui scenariu a presupus gestionarea unei situații de urgență apărută ca urmare a izbucnirii unui incendiu la dispensarul medical din satul Stoiceni.
„Incendiul s-a extins la o locuință învecinată și două anexe gospodărești și în urma căruia a rezultat o victimă politraumatizată posibil intoxicată cu monoxid de carbon. Un plus de complexitate a scenariului a fost dat de poziționarea evenimentului în contextul unei situații de urgență medicală, fapt ce a limitat disponibilitatea resurselor umane și materiale aflate la dispoziția participanților. Voluntarii din cadrul Echipajului de Prim Ajutor de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare au preluat victima de la pompierii civili ai SVSU Târgu Lăpuș, au procedat la evaluarea primară și secundară a victimei și au efectuat manevrele de prim ajutor necesare până la sosirea echipajelor medicale specializate” – au explicat reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez.
Exercițiu în caz de incendiu, la dispensarul medical din Stoiceni
