Conducerea Comisariatului Județean Maramureș al Gărzii de Mediu spune că are probleme din cauza reducerii cotei de carburant. Configurația geografică a județului nostru presupune deplasări destul de lungi, iar tăierea numărului de litri decontați de stat presupune mai puține drumuri în teritoriu.
„Problema mai mare este reducerea cotei de carburant. De exemplu, în această săptămână am mers doar cu două mașini, pentru că pe una nu am mai avut carburant. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor implică deplasări multe, pentru că județul este mare și întins. Asta ar putea să fie o problemă care să ne încurce, faptul că ni s-a redus cota de carburant. Până acum aveam 100 de litri de carburant pe mașină, pe lună, dar acum s-a redus la 80 de litri. Însă mai primim bani, deci încă putem spune exact cu cât s-a redus. Având în vedere volumul de muncă și configurația județului, este o problemă” – a precizat Marcela Chindriș, comisarul șef al Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu.
Garda de Mediu Maramureș, în dificultate din cauza reducerii cotei de carburant
