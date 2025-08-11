Borșenii beneficiază, de acum înainte, de un dispensar medical modern, la standardele zilelor noastre. Autoritățile locale tocmai au recepționat investiția extrem de importantă pentru comunitatea locală.
„Investim în viitorul și sănătatea borșenilor! Recepție finalizată la Dispensarul medical central, un proiect în valoare de 2,2 milioane lei (aprox. 450.000 euro). Astfel, am finalizat lucrările de reabilitare completă a Dispensarului medical central din Borșa, cu finanțare europeană prin PNRR” – a explicat primarul Ion Sorin Timiș.
Intervențiile realizate includ înlocuirea tâmplăriei, montarea unui sistem termoizolant performant (termosistem), refacerea acoperișului, instalarea unui sistem nou de încălzire și montarea de panouri fotovoltaice pentru eficiență energetică. Aceasta reprezintă o investiție pentru un act medical de calitate, într-un spațiu modern și eficient energetic.
În Borșa, s-a finalizat o nouă investiție importantă
