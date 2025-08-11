Peste 75 de băimăreni au participat la o nouă sesiune de instruire privind utilizarea defibrilatoarelor automate externe (AED), organizată în două locații: Centrul Comercial Auchan și Zona Semilună.
Aceste sesiuni sunt organizate săptămânal de Direcția de Asistență Socială, prin Serviciul Logistică Medicală Comunitară, în parteneriat cu Asociația SMURD Maramureș și Mediatech SRL. Instruirile sunt deschise publicului și se desfășoară în puncte cheie din municipiul Baia Mare, unde au fost deja amplasate peste 30 de defibrilatoare.
„Scopul principal al sesiunilor de instruire este creșterea șanselor de supraviețuire în caz de stop cardio-respirator, prin pregătirea populației să intervină rapid și eficient în situații de urgență. Defibrilatoarele sunt ușor de folosit, dar este esențial ca oamenii să știe cum să le utilizeze corect. Așadar, participanții învață atât tehnica de folosire a AED-urilor, cât și locațiile exacte ale acestora, pentru a putea acționa prompt în caz de necesitate. Această inițiativă reprezintă un exemplu de implicare civică, contribuind la salvarea de vieți prin educație și responsabilitate comunitară” – explică oficialii DAS. Săptămâna aceasta sesiunile de instruire se vor desfășura conform planificării: 13 august, ora 9 – Parohia Ortodoxă Sfântul Mucenic Dimitrie (str. Victoriei, nr. 141); 14 august, ora 9 – Parohia Ortodoxă Sfântul Ilie (str. Victor Babeș nr. 60A); 14 august, ora 9 – Școala Gimnazială Dr. Victor Babeș (str. Victoriei 132A).
În zona Semilună, peste 75 de băimăreni au învățat să acorde primul ajutor
