Recent, a avut loc o întâlnire cu participanții taberei organizate de clubul de limba engleză „Smart english Seini”. În cea de-a patra zi din programul taberei organizată de prof. Ela Conea, sprijinită de voluntari, părinți, prieteni și apropiați ai Clubului de limba engleză, elevii s-au întâlnit cu primarul orașului.
„M-am întâlnit cu mare bucurie cu copii înscriși, fiind invitata lor. Am răspuns cu plăcere întrebărilor adresate de fiecare în parte, făcând o prezentare a orașului nostru. Am vorbit despre proiectele aflate în derulare în Seini, despre cele pe care urmează să le demarăm, despre energie regenerabilă și grija noastră pentru mediu. A fost organizată o plimbare cu autobuzul verde, prezentând câteva dintre locurile atrăgătoare din oraș, s-a vorbit despre tradiția zilei de piață și sprijinirea producătorilor locali. Au fost gustate produse din grădinile și fermele seinene, s-au repetat dansul taberei și alte momente atractive” – a spus primarul Gabriela Tulbure.
Întâlnirea copiilor cu primarul din Seini
