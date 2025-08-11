Ioana Cozmuța, o maramureșeancă în elita inovației spațiale

Cercetătoarea Ioana Cozmuța, originară din Baia Mare, este protagonista unui amplu material publicat în luna iulie în revista Cariere, „singura publicație de leadership și atitudine profesională din media de business românească”. În articol se pornește de la primii pași parcurși în carieră de Ioana Cozmuța și se ajunge direct „în inima strategiei NASA”. Dialogul se conturează și în jurul începuturilor economiei orbitale. De asemenea, Ioana Cozmuța răspunde și la întrebarea: De ce contează spațiul pentru România de azi? Iar de aici derivă celelalte răspunsuri la frământări pe care și le adresează pasionații de explorarea spațiului.

O scurtă prezentare a traseului academic – interdisciplinar al Ioanei Cozmuța s-ar rezuma la: licență în Fizică, un master în Biofizică și Fizică Medicală, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; un doctorat în Fizică Aplicată de la Universitatea din Groningen, Olanda; un studiu postdoctoral în modelarea și simularea materialelor de la Departamentul de chimie, CALTECH și Asistent de cercetare în tehnologia genomului, Școala de Medicină de la Universitatea Stanford.

Între 2003 și 2018, Ioana Cozmuța a lucrat la NASA – „strateg pentru parteneriate spațiale comerciale; comercializarea Stației Spațiale Internaționale, construirea unei economii în orbita pământului”. A condus echipe de cercetare și a inovat în dezvoltarea modelelor de design pentru nanomateriale, materiale avansate și pentru proiectarea sistemelor de protecție termică pentru navele spațiale.

Din 2019, este fondatoarea și CEO-ul G-SPACE Inc., o companie din Silicon Valley care dezvoltă o platformă bazată pe Inteligență Artificială concepută pentru a prezice comportamentul materialelor și al sistemelor biologice în microgravitație și pentru a accelera producția și cercetarea.

Cu peste 200 de lucrări științifice publicate și aproape 1.500 de citări, impactul său academic este incontestabil. Însă, cea mai puternică influență vine din viziunea ei: spațiul nu este doar o destinație, o frontieră de cucerit, ci o resursă ce poate transforma calitatea vieții, creșterea economică și sustenabilitatea planetară aici, acasă, pe Pământ.

„Tehnologiile spațiale ne influențează deja viața de zi cu zi prin GPS, prognoze meteo, comunicații prin satelit, monitorizarea dezastrelor și agricultura de precizie. Chiar dacă nu ajungi să zbori în spațiu, contribuind la extinderea frontierelor cunoașterii, poți susține domenii precum medicina sau știința materialelor. Totodată, spațiul oferă oportunitatea unică de a muta procesele industriale poluante de producție în afara suprafeței Terrei, reducând impactul asupra mediului. Acest lucru permite valorificarea directă a energiei solare neîntrerupte din spațiu și a efectului său natural de răcire, în sprijinul protejării planetei noastre, singura despre care știm cu certitudine că poate susține viața”, precizează Ioana Cozmuța în interviul acordat Revistei Cariere.

Ioana mai spune că dincolo de ambițiile interne, România poate învăța din strategiile altor state care au pariat pe spațiu, nu doar pentru prestigiul național, ci și pentru dezvoltare sustenabilă.

Când vine vorba despre provocările aduse de progresul în tehnologie, Ioana concluzionează: „Aici apare o tensiune firească între progres și reglementare. Dacă impui reguli prea stricte prea devreme, riști să inhibi creativitatea și dezvoltarea. Dacă, dimpotrivă, intervii prea târziu, riști să ai de reparat efectele negative greu de controlat. În realitate, nu există un echilibru fix. Balanța o reprezintă însuși procesul adaptativ, în care atât tehnologia, cât și cadrul etic și legal trebuie să evolueze împreună. La baza acestui echilibru se află educația, nu doar în sens clasic, ci și sub forma unei gândiri critice și sintetice, asemănătoare metodei științifice: capacitatea de a analiza o problemă din mai multe unghiuri, de a evalua atât beneficiile, cât și riscurile și de a accepta că, în cele mai multe cazuri, răspunsurile nu sunt alb sau negru, ci se află undeva într-o nuanță de gri”.

