Inaugurată în urmă cu aproximativ o lună, substația de ambulanță își arată eficiența în zonă, prin faptul că s-au redus timpii de așteptare până la sosirea echipajului de prim ajutor.
„Am scăzut timpul de răspuns la situațiile de urgență cu 80% pentru cetățenii comunei noastre și bineînțeles pentru comunele adiacente. Reacția serviciului de ambulanță este sub 3 minute în acest moment, datorită noii substații de ambulanță, care oferă nu doar sprijin medical, ci și siguranță, încredere și speranță. Este un mare pas spre standardele pe care le merităm. Prin prezența echipajului de ambulanță în localitate, timpul de răspuns a fost semnificativ redus, fapt ce poate face diferența dintre viață și moarte. În concluzie, ce înseamnă concret această substație pentru cetățeni? Răspuns mai rapid în caz de urgență medicală, siguranță sporită pentru familii, vârstnici, copii, intervenții eficiente în cazuri critice (accidente, AVC, infarct etc.) și un pas esențial pentru viitoare proiecte în domeniul sănătății” – a precizat primarul Ioan Nistor.
Substația de ambulanță din Leordina își arată eficiența
Inaugurată în urmă cu aproximativ o lună, substația de ambulanță își arată eficiența în zonă, prin faptul că s-au redus timpii de așteptare până la sosirea echipajului de prim ajutor.