Reducerile de personal anunțate la nivel național nu vor afecta Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii de Mediu. Conducerea instituției spune că, dimpotrivă, este nevoie de angajați noi, mai ales în zona Maramureșului Istoric, unde este un singur comisar. Acesta nu poate realiza singur controale și de aceea trebuie să-și „aștepte” un coleg din Baia Mare de fiecare dată când se fac verificări.
„În cazul nostru nu vor fi reduceri de personal, pentru că suntem doar 10 comisari. Noi am mai avea nevoie de cel puțin încă 2 comisari și neapărat o persoană pe zona Vișeu-Borșa. Acolo avem un singur angajat și nu se poate face control, pentru că verificarea se face în echipă de doi comisari. Acum trebuie mereu să meargă un comisar din Baia Mare, ca să facă controlul cu el. Acolo ar mai fi necesar un comisar, ca să facă echipă completă, ca să mai reducem din drumurile peste deal” – a explicat Marcela Chindriș, comisar șef al afecta Comisariatului Județean Maramureș al Gărzii de Mediu.
Un singur comisar de mediu, pe zona Vișeu-Borșa
Reducerile de personal anunțate la nivel național nu vor afecta Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii de Mediu. Conducerea instituției spune că, dimpotrivă, este nevoie de angajați noi, mai ales în zona Maramureșului Istoric, unde este un singur comisar. Acesta nu poate realiza singur controale și de aceea trebuie să-și „aștepte” un coleg din Baia Mare de fiecare dată când se fac verificări.