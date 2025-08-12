ACS Star Junior Baia Mare a câştigat “Rising Stars Cup” (U15)

Turneul internațional de fotbal feminin ”Rising Stars Cup”, categoria U15, s-a derulat timp de două zile la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare.
Au participat 5 echipe: PMFC Pecs (Ungaria), ŽNK Međimurje-Čakovec (Croația), Gloria Bistrița, ACS Dream Team București și ACS Star Junior Baia Mare.
Competiția a avut loc în cadrul proiectului Erasmus+ “School – Parents – Football Club Relationship. Organizat fiind de ACS Dream Team București și de maramureșeanca Irina Giurgiu.
Rezultate
• Sâmbătă, 9 august: ACS Dream Team București – ACS Star Junior Baia Mare 1-5; PMFC Pecs – ŽNK Međimurje-Čakovec 2-3; ACS Star Junior Baia Mare – PMFC Pecs 1-0; Gloria Bistrița – ACS Dream Team București 2-0; PMFC Pecs – Gloria Bistrița 0-1; ŽNK Međimurje-Čakovec – ACS Star Junior Baia Mare 0-4; Gloria Bistrița – ŽNK Međimurje-Čakovec 0-0
• Duminică, 10 august: ACS Dream Team București – ŽNK Međimurje-Čakovec 0-1; Gloria Bistrița – ACS Star Junior Baia Mare 0-2; ACS Dream Team București – PMFC Pecs 0-2.
Clasament: 1. ACS Star Junior Baia Mare; 2. Gloria Bistrița; 3. ŽNK Međimurje-Čakovec; 4. PMFC Pecs; 5. ACS Dream Team București.
