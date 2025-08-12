Autorităţile locale din comună au organizat o campanie umanitară pentru cei loviţi de soartă în Broşteni.
”Anunțăm cu bucurie că donațiile și ajutoarele strânse în comuna noastră au ajuns cu bine la locuitorii orașului Broșteni. Vă mulțumim din suflet fiecăruia dintre voi pentru implicare și sprijin: celor care au contribuit cu alimente, haine, produse de igienă, lopeți, hârlețe; celor care au asigurat transportul; celor care au ajutat la colectarea și distribuirea bunurilor; tuturor celor care s-au implicat în această acțiune de solidaritate. Ați demonstrat încă o dată că unitatea și omenia înving greutățile” – a declarat primarul Mircea Aurel Deac.
Ajutoarele din Cerneşti au ajuns la Broşteni
