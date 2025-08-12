Câteva consideraţii şi adevăruri despre Acumularea Firiza

Aşa este, controlul jandarmilor şi al silvicilor consfinţeşte: acumularea Firiza nu este zonă amenajată de camping. S-a făcut razie, s-au dat amenzi. Şi totuşi, aşa cum am păţit şi noi la Poiana Boului, cu vatră de foc demontată, dar cu masă şi panou de loc de popas… unde este ”Loc de campare”? La Valea Romană sunt mese, parcare. La locul clubului de caiac canoe este terasă, pe lac circulă vaporaş, plăci, bărci. E sau nu de agrement? Pentru cine da şi pentru cine nu?

Pentru că întâmplarea face să cunoaştem lacul bine de tot şi cam dintotdeauna, ne-am permis să spunem nişte lucruri. Nu înainte de a mai da o tură roată, să vedem dacă s-au schimbat realităţi. NU. Nu prea. Pe partea cu drum, multă mizerie şi în continuare corturi. Vorba unor pescari dintr-o bucată: o zis să nu venim cu cort, ci cu pavilion. Ne-am conformat, doar îi fix acelaşi lucru…

În continuare sunt corturi şi tabere, roată-roată. Şi mizerii lăsate atât de turişti, cât şi de pescari. Aici, cel puţin cei care au controlat au avut dreptate…e totuşi sursa noastră de apă potabilă! Problema e măsura inegală. În coada lacului, pe platforma fostului şantier Hidroelectrica este barieră, nu se mai trece cu maşina decât riveranii. Da, acolo sunt case de locuit sau de vacanţă, de oameni mari. Două din ele sunt exact pe malul lacului. Cel din care bem apă, da. Continuaţi dvs. logica. Între timp, noi continuăm traseul pe malul celălalt al Firizei. Unde sunt tabere de pescari, unde sunt munţi de gunoaie pe locuri de campare, iar în pădure e o imensă toaletă, toată pădurea e „pătată” cu hârtie igienică, iar pe alocuri este şi mâncare aruncată. Gunoaie fel de fel, de la o lebeniţă la scaune pliabile sau baxuri de bere. Da, poate nu camparea era o problemă, ci mizeria, nerespectarea protecţiei sursei de apă a oraşului. Dinspre pădure vin urme de maşini offroad, confirmate de găsirea a două maşini de teren în poieniţa Vidra.

Salutăm deci controlul, atât că nu s-a ţintit bine. Din ce observăm, Firiza devine încet sursa de apă a întregului Maramureş de sud, reţeaua cu apă băimăreană a pornit sau porneşte molcom spre Copalnic, Şomcuta Mare, Seini, Şişeşti, alimentând toate comunităţile de pe traseu. Puţină disciplină sanitară se cuvine, da, dar NU selectiv!