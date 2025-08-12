CS Marta, prima la “Champs Factory Trophy”

Sâmbătă şi duminică s-a disputat prima ediţie a ”Champs Factory Trophy” la handbal feminin, competiţie rezervată categoriilor junioare 1 şi 2. Au participat câte 4 echipe la fiecare categorie, meciurile derulându-se în sistemul fiecare cu fiecare.
“Prima ediție Champs Factory Trophy, la handbal feminin, a fost despre emoție, adrenalină și echipe care au dat totul pe teren.
A fost mai mult decât un turneu. A fost o sărbătoare a handbalului, în care energia din sală a fost la fel de puternică precum jocul din teren”, au menţionat organizatorii evenimentului, Fabrica de Campioni.
Rezultate “Champs Factory Trophy”
• Junioare 1: ACS Olympic RFH – CSM Olimpia Satu Mare 52-41; CS Marta Baia Mare – HCVM Zalău 48-27; CS Marta Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare 45-35; HCVM Zalău – ACS Olympic RFH 30-50; HCVM Zalău – CSM Olimpia Satu Mare 40-36; ACS Olympic RFH – CS Marta Baia Mare 31-32. Clasament: 1. CS Marta Baia Mare; 2. ACS Olympic RFH; 3. HCVM Zalău; 4. CSM Olimpia Satu Mare.
• Junioare 2: ACS Olympic RFH – HC Arsenal Tăureni 38-27; CSM Olimpia Satu Mare – CS Marta Baia Mare 31-38; CS Marta Baia Mare – ACS Olympic RFH 32-31; HC Arsenal Tăureni – CSM Olimpia Satu Mare 31-37; ACS Olympic RFH – CSM Olimpia Satu Mare 39-39; HC Arsenal Tăureni – CS Marta Baia Mare 22-32. Clasament: 1. CS Marta Baia Mare; 2. ACS Olympic RFH; 3. CSM Olimpia Satu Mare; 4. HC Arsenal Tăureni.
Premierea a fost oficiată de Yuliya Dumanska, componentă a CS Minaur, dar crescută ca junioară la CS Marta.
Sâmbătă şi duminică s-a disputat prima ediţie a ”Champs Factory Trophy” la handbal feminin, competiţie rezervată categoriilor junioare 1 şi 2. Au participat câte 4 echipe la fiecare categorie, meciurile derulându-se în sistemul fiecare cu fiecare.